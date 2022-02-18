Эдуард Латыпов — о провале в эстафете: с ребятами обсудили, немного отпустило

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как провал в эстафете сказался на его настрое на зимних Олимпийских играх в Пекине. Он уверенно лидировал в эстафете, но на последней стойке ушёл на два штрафных круга и финишировал третьим.

«Что касается эстафеты, это ещё остаётся, надо отпустить, на это нужно время. Постарался абстрагироваться, настроится на гонку. В любом случае для меня это опыт. В таких ситуациях я ещё не был. Это сделало меня сильнее. Думаю, что дальше будет только лучше. Это поможет в будущем быть намного сильнее.

Комментарии не читал. На это не было времени, два дня готовились к гонке. Всё обсудили с ребятами и после гонки. Немного отпустило, и дальше уже готовились к масс-старту», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.



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