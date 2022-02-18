Тириль Экхофф прокомментировала завоевание серебра в масс-старте на Олимпиаде-2022

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала своё выступление в масс-старте на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Спортсменка завоевала серебро, уступив лишь француженке Жюстин Бреза-Буше.

«Очень довольна, что показала свой лучший личный результат — серебро на Олимпиаде. Я счастлива. У меня не было чёткой стратегии. Знала, что будет сильный ветер. Довольна лёжкой и тем, что смогла побороться за золото.

Я не была сегодня лучшей, но мы старались показать наш максимум. Я была очень рада, что мы постоянно шли вместе с Марте (Рёйселанд. — Прим. «Чемпионата»). Это было чудесно.

Олимпиада в Пекине удалась на славу, но всё-таки были и взлёты, и падения. Здесь очень тяжёлая трасса, как и стрельбище. Было много эмоций, много крутых и не очень моментов», — сказала Экхофф после гонки.

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