Президент ФФККР заявил о травле Камилы Валиевой после высказываний главы МОК о ней

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков отреагировал на высказывания главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. В ходе пресс-конференции Бах признался, что его поразило холодное отношение команды к Валиевой, которая неудачно выступила в произвольной программе на Играх.

Бах сказал: «После выступления Валиевой я видел, как сопровождающие встречали её с холодом. У меня даже мурашки по коже пошли, холодно было на это смотреть. Вместо того, чтобы приободрить её, я видел, что вокруг неё атмосфера холода. Неужели можно быть настолько холодным к своему спортсмену?»

«Последнее заявление главы МОК относительно холода к Валиевой со стороны тренеров группы Тутберидзе вызывает крайнее недоумение. Может быть, уважаемый господин президент включил не тот канал телевизора или возникли помехи в трансляции, так как многомиллионная аудитория телезрителей и все те, кто находился в этот момент на арене, видели совершенно иную картину. Все, кто был рядом с Камилой в тот момент, — и её окружение, и вся наша команда — делали всё возможное, чтобы поддержать её в эту исключительно сложную минуту, поэтому нам более чем странно слышать, что те же структуры, которые, нарушая правила и законы, делали всё, чтобы морально раздавить Камилу, теперь стараются переложить вину с больной головы на здоровую, обвиняя во всём команду Тутберидзе.

Всё, что происходило на этих Играх вокруг Камилы и нашего тренерского штаба со стороны ряда официальных лиц и представителей СМИ, иначе как травлей назвать нельзя. Более того, отдельные заявления только нагнетали и без того взрывоопасную атмосферу вокруг Камилы и всей нашей команды, и, к сожалению, это прямо повлияло на её выступление. Могу сказать, что находиться на Олимпийских играх в последние дни стало для 15-летней девочки невыносимым испытанием.

Федерация, тренерский штаб, представители нашей делегации были рядом с Камилой каждую минуту. В сложившейся ситуации мы отчётливо понимали, что единственная возможность сохранить её психическое здоровье — это как можно быстрее отправить её домой, к семье, к родным и близким. Вчера после проката, когда она вернулась в Олимпийскую деревню, ещё раз посмотрели на её состояние, поговорили с ней и приняли окончательное решение. Обратились с просьбой в штаб делегации организовать ей вылет ближайшим рейсом в сопровождении представителей федерации. Благодарны, что такую возможность нашли», — отмечается в заявлении Горшкова, опубликованном на официальном сайте федерации.

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