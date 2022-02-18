Марте Рёйселанд подвела итоги выступления на ОИ-2022. У неё 3 золотые медали и 2 бронзовые

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала своё выступление на зимней Олимпиаде 2022 в Пекине. Спортсменка завоевала золотые медали в смешанной эстафете, в спринте и в гонке преследования, а также бронзовые награды в индивидуальной гонке и в масс-старте.

«Олимпиада для меня была потрясающей. Пять медалей: три золота и две бронзы. Это даже больше, чем я могла мечтать. Просто невероятно. Честно говоря, не знаю, как так получилось. Моей целью было завоевать одну золотую медаль, а сейчас у меня их три, плюс ещё есть две бронзы. Очень горжусь этим»», — сказала Рёйселанд после гонки.

Также она поделилась мнением о выступлении в масс-старте.

«Очень тяжёлая гонка. Сегодня дул сильный ветер, и на стойке было непросто, но я работала на максимуме и сейчас довольна, что завоевала бронзу.

Самым приятным в гонке было то, что мы шли с Тириль (Экхофф. — Прим. «Чемпионата»), моей партнёршей. Было весело, и возникало ощущение, будто мы почти дома. Мы боролись и выложились на трассе. Рада, что в итоге сможем разделить с ней подиум.

Знала, что сегодня будет непросто из-за ветра. Старалась делать выстрел за выстрелом, стрельбу за стрельбой, понимая, что ничего ещё не закончено, пока не завершена гонка. Очень рада, что смогла пересечь финишную линию третьей», — добавила спортсменка.

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