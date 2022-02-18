Губерниев — о государственной награде для Валиевой: ни машины, ни деньги не заменят золота

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что 15-летняя фигуристка Камила Валиева будет представлена к государственной награде. Вчера, 17 февраля, Валиева заняла четвёртое место в личном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Также она завоевала золото в командном турнире.
«Правительственные награды будут вручены всем призёрам. Камилу тоже отметят. Но гораздо важнее сделать так, чтобы Валиева смогла качественно подготовиться к Олимпиаде в 2026 году. И она, и Трусова, и все остальные.
Ни машины, ни деньги не заменят олимпийского золота. Если Камилу отстоят, то это будет главная для неё награда», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 18 февраля 2022
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