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Понсилуома: масс-старт был последним шансом, и я им воспользовался

Понсилуома: масс-старт был последним шансом, и я им воспользовался
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Шведский биатлонист Мартин Понсилуома прокомментировал собственное выступление в масс-старте на Олимпиаде в Пекине. Он занял второе место и завоевал серебряную медаль.

«Я был очень близок к подиуму в спринте, поэтому мне очень хотелось завоевать медаль в масс-старте. Это был последний шанс, и я им воспользовался. Сегодня были очень плохие условия для стрельбы, но мне удалось обойтись только двумя промахами. Я и стрелял хорошо, и ходом тоже смотрелся неплохо.

На последнем круге я был вынужден работать в одиночестве. В итоге у меня второе место, и я рад. Я очень доволен, хотя пока полностью это ещё не осознал. Мне нужно вернуться домой и расслабиться», — сказал Понсилуома после гонки.

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