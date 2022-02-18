Понсилуома: масс-старт был последним шансом, и я им воспользовался

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома прокомментировал собственное выступление в масс-старте на Олимпиаде в Пекине. Он занял второе место и завоевал серебряную медаль.
«Я был очень близок к подиуму в спринте, поэтому мне очень хотелось завоевать медаль в масс-старте. Это был последний шанс, и я им воспользовался. Сегодня были очень плохие условия для стрельбы, но мне удалось обойтись только двумя промахами. Я и стрелял хорошо, и ходом тоже смотрелся неплохо.
На последнем круге я был вынужден работать в одиночестве. В итоге у меня второе место, и я рад. Я очень доволен, хотя пока полностью это ещё не осознал. Мне нужно вернуться домой и расслабиться», — сказал Понсилуома после гонки.
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- 18 февраля 2022
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