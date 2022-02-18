Александра Трусова высказалась после медальной церемонии на Олимпиаде-2022

Российская фигуристка Александра Трусова дала комментарий после церемонии награждения медалями на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Трусова завоевала серебро в личном турнире, уступив лишь соотечественнице, Анне Щербаковой.
«Награждение закончилось, медаль я сняла. Сейчас Аня придёт, покажет. День провела хорошо. Я улыбаюсь, но мне нельзя снимать маску. У меня всё хорошо. Я долго шла к этому. Сбылась мечта о пяти четверных. Радовалась, что выполнила все элементы.
Не могу сказать, что особо ощущала, что это ОИ. Понимала, но настраивалась на обычный прокат. Готовилась к этому времени, чтобы сделать. Это не случайно получилось именно здесь — выходила на пик формы к ОИ. Родные живут без ночи. Звоню им то ночью, то утром, то вечером. Родители поддерживают. Собаки слышат мой голос из телефона и реагируют. Надеюсь, в Москве мне привезут собак.
Устала от здешней еды. Китайскую и здесь не ем, стараюсь есть нейтральное. Не могу описать свои чувства.
Про две Олимпиады я никогда не говорила. Про всё, что будет дальше, буду говорить потом.
Допинг [тест] сдала быстро. Вышла на улицу и час ждала автобус одна. Волонтёры ходили, искали машину. Ходила на каток за интернетом. Через час мне нашли машину.
«Вы всё знали» к Тутберидзе — комментировать не буду», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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