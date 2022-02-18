Во вторник состоялся первый спортивный квиз «Чемпионат Brainboy»

15 февраля в Hard Rock Cafe «Чемпионат» разбавил жаркие олимпийские дни спортивным квизом «Чемпионат Brainboy»: повспоминали чемпионов прошлых Олимпиад, проверили свои знания во многих спортивных дисциплинах и зарядились позитивными эмоциями.

Чемпион первой спортивной игры «Чемпионат Brainboy» – команда «ШтокШиссен». Серебро забрал коллектив «Буки нас не любят», а третьим к финишу пришел «Фенхель». Также призы от «Чемпионата» и Hard Rock Cafe получила команда «Поцелуй Блана», занявшая 9-е место.

Всем спасибо за участие и интерес к новому проекту! До встречи на следующих играх!