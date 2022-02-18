Кристиансен: сегодня я замёрз на трассе, лицо чертовски болело

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен, ставший бронзовым призёром масс-старта на Олимпийских играх в Пекине, прокомментировал собственное выступление.



«Сегодня я замёрз на трассе. Была низкая температура, ещё и ветер дул. Моё лицо чертовски болело, но при этом я был чертовски счастлив. После довольно плохого старта, когда я дважды ошибся на лёжке, у меня было 25-е место. Я совершил грандиозный камбэк на следующих трёх огневых рубежах, особенно на последнем.



На разминке я думал: «Ветле, просто мчись. Включи режим атаки — или сейчас, или никогда». И я сделал это. Не могу поверить, что мне так повезло. Услышал после заключительной стойки, что я третий. Это было вау! Меня это окрылило. В тот момент я почувствовал себя очень хорошо. Я был уставшим и замёрзшим, но счастливым. А дальше нужно было просто контролировать позицию вплоть до финиша», — сказал Кристиансен.

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