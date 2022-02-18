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Бобслеистки Макарова и Мамедова — 10-е после первой попытки на Олимпиаде в Пекине

Бобслеистки Макарова и Мамедова — 10-е после первой попытки на Олимпиаде в Пекине
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На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) прошла первая попытка в женских соревнованиях по бобслею в двойках. Лидерство захватили немки Лаура Нольте и Дебора Леви. Лучшие из россиянок, Анастасия Макарова и Елена Мамедова, заняли 10-е место.

Бобслей. Олимпийские игры. Пекин. Женщины. Двойки. Первая попытка
1. Лаура Нольте / Дебора Леви (Германия) — 1.01,04.
2. Мариама Яманка / Александра Бургхардт (Германия) +0,06.
3. Элана Мейерс Тейлор / Сильвия Хоффман (США) +0,22...
10. Анастасия Макарова / Елена Мамедова (Россия) +0,79...
16. Надежда Сергеева / Юлия Беломестных (Россия) +1,00.

Вторая попытка начнётся в 16:30 мск.

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Олимпиада 2022. Бобслей
Женщины. Двойки. 1-я попытка
18 февраля 2022, пятница. 15:00 МСК
Окончено
1
Германия
1:01.04
2
Германия
+0.06
3
США
+0.22
Комментарии
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