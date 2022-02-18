Щербакова целовала золотую медаль, Трусова позировала с серебром. Фото с награждения

18 февраля в Пекине состоялось награждение призёров в личных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх.

Российская фигуристка Анна Щербакова стала обладательницей золотой медали. Её соотечественница Александра Трусова заняла второе место, исполнив историческую произвольную программу с пятью четверными прыжками. Тройку сильнейших фигуристок замкнула представительница Японии Каори Сакамото.

Россиянка Камила Валиева, которую называли фавориткой Олимпиады заняла четвёртое место после неудачного исполнения произвольной программы. Кроме того, Валиева не примет участия в показательных выступлениях на фоне непрекращающихся скандалов вокруг спортсменки.

Лучшие кадры с награждения — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.