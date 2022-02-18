Анастасия Мишина и Александр Галлямов установили личный рекорд в короткой программе на ОИ

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступили с короткой программой на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). За свой прокат они получили 82,76 балла. Это их новый личный рекорд, предыдущий составлял 82,64 балла и был установлен в командном турнире Игр-2022.
В заключительной разминке также выступят российские пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.
Ранее Мишина и Галлямов в составе сборной России победили в командном турнире Олимпийских игр в Пекине.
Медальный зачёт возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 15 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых наград. Сборная России (5-9-13) идёт девятой.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 18 февраля 2022
-
17:21
-
17:15
-
17:10
-
17:09
-
17:08
-
17:00
-
16:53
-
16:51
-
16:49
-
16:43
-
16:43
-
16:38
-
16:31
-
16:24
-
16:18
-
16:10
-
16:10
-
16:08
-
16:06
-
16:03
-
16:00
-
15:46
-
15:41
-
15:36
-
15:36
-
15:28
-
15:25
-
15:25
-
15:23
-
15:23
-
15:09
-
15:03
-
14:59
-
14:45
-
14:31