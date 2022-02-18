Анастасия Мишина и Александр Галлямов установили личный рекорд в короткой программе на ОИ

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступили с короткой программой на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). За свой прокат они получили 82,76 балла. Это их новый личный рекорд, предыдущий составлял 82,64 балла и был установлен в командном турнире Игр-2022.

В заключительной разминке также выступят российские пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.

Ранее Мишина и Галлямов в составе сборной России победили в командном турнире Олимпийских игр в Пекине.

Медальный зачёт возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 15 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых наград. Сборная России (5-9-13) идёт девятой.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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