Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе на ОИ, у китайцев мировой рекорд

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, заняли второе место в короткой программе на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Они показали результат 84,25 балла.

Лучшими стали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун, на счету которых 84,41 балла. Это новый мировой рекорд.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 82,76 балла заняли третье место. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали четвёртыми.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Спортивные пары. Короткая программа

1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 84,41.

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 84,25.

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 82,76.

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 78,59.

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