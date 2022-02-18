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Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе на ОИ, у китайцев мировой рекорд

Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе на ОИ, у китайцев мировой рекорд
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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, заняли второе место в короткой программе на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Они показали результат 84,25 балла.

Лучшими стали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун, на счету которых 84,41 балла. Это новый мировой рекорд.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 82,76 балла заняли третье место. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали четвёртыми.

Евгения Тарасова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Евгения Тарасова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Владимир Морозов, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Владимир Морозов, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Анастасия Мишина, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Анастасия Мишина, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Александр Галлямов, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Александр Галлямов, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Спортивные пары. Короткая программа
1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 84,41.
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 84,25.
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 82,76.
4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 78,59.

Олимпиада 2022. Фигурное катание
Спортивные пары. Короткая программа
18 февраля 2022, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Китай
84.41
2
Россия
84.25
3
Россия
82.76

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