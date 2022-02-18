Авербух: у наших пар есть шансы на золото. У Мишиной и Галлямова самая сложная произвольна

Бывший российский фигурист, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал выступление российских спортивных пар в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Хвалю Тарасову и Морозова! Очень рад за ребят, совсем копейки уступают китайцам. Всё сделали замечательно. Мишина и Галлямов откатались почти безукоризненно. Чуть волновались, это сказалось слегка на баллах.

Всё очень близко, два балла — это не отрыв. У Мишиной и Галлямова самая сложная произвольная программа с точки зрения техники. Шансы на золото по прежнему есть. Всё будет зависеть от того, кто откатается чище. Хотя китайцы тоже были великолепны. Нельзя сказать, что они первые только из-за того, что катаются дома", — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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