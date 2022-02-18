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Роднина оценила прокат российских пар в короткой программе на Олимпиаде

Роднина оценила прокат российских пар в короткой программе на Олимпиаде
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила результаты короткой программы спортивных пар на зимних Играх-2022 в Пекине.

Российские пары занимают места со 2-го по 4-е. При этом Евгения Тарасова и Владимир Морозов всего 0,16 балла уступают китайцам Вэньцзинь Суй и Цун Хань.

«Все российские пары хорошо откатались. Если и были мелкие помарки, то они не очень сильно повлияли на результат. Всё покажет произвольная программа: между первым и вторым местом вообще смешной зазор. Но давайте говорить честно — это даже меньше, чем половина соревнования», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Произвольную программу спортивные пары покажут завтра, 19 февраля.

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