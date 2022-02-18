Роднина оценила прокат российских пар в короткой программе на Олимпиаде
Поделиться
Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила результаты короткой программы спортивных пар на зимних Играх-2022 в Пекине.
Российские пары занимают места со 2-го по 4-е. При этом Евгения Тарасова и Владимир Морозов всего 0,16 балла уступают китайцам Вэньцзинь Суй и Цун Хань.
«Все российские пары хорошо откатались. Если и были мелкие помарки, то они не очень сильно повлияли на результат. Всё покажет произвольная программа: между первым и вторым местом вообще смешной зазор. Но давайте говорить честно — это даже меньше, чем половина соревнования», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Произвольную программу спортивные пары покажут завтра, 19 февраля.
Комментарии
- 18 февраля 2022
-
18:52
-
18:50
-
18:47
-
18:42
-
18:36
-
18:31
-
18:27
-
18:21
-
18:18
-
18:07
-
17:59
-
17:56
-
17:54
-
17:37
-
17:34
-
17:33
-
17:31
-
17:21
-
17:15
-
17:10
-
17:09
-
17:08
-
17:00
-
16:53
-
16:51
-
16:49
-
16:43
-
16:43
-
16:38
-
16:31
-
16:24
-
16:18
-
16:10
-
16:10
-
16:08
Партнерский контент