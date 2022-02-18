Роднина объяснила, почему Тарасова и Морозов стали лучшей российской парой по итогам КП

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объяснила, почему именно пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов стала лучшей из российских по итогам короткой программы спортивных пар на зимних Играх – 2022 в Пекине.

Тарасова и Морозов занимают второе место, уступая всего 0,16 балла китайцам Вэньцзинь Суй и Цун Хань.

«Прокат Тарасовой и Морозова? Мне эта пара очень давно нравится. У них, к сожалению, не сложилось в 2018 году. Вдруг на них оказалось какое-то давление, что они стали первым номером нашей сборной. Спустя четыре поиска и борьбы,… Сегодняшняя короткая программа — лучший прокат за все последние годы. Да и программа очень хорошая. Хотя у них всегда программы сильные. Сегодня всё сложилось. Хочется им пожелать такого же и на произвольную программу: сохранить настрой, контроль за выполнением элементов и успешного катания.



Две другие наши пары из Санкт-Петербурга, как мне кажется, показали немножечко сдержанное катание. Оно и понятно — дебют на Олимпийских играх. Хотя уже и выступали в командных соревнованиях на больших турнирах, но всё равно Олимпиада требует больше знаний и опыта», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

После произвольной программы 18 февраля среди спортивных пар на зимних Олимпийских играх-2022 (Пекин) лидируют фигуристы из Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун. За ними идут российские дуэты Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.