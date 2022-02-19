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Лыжные гонки, Олимпийские игры — 2022, мужчины, масс-старт, 50 км: когда начало марафона, где смотреть прямой эфир

Лыжные гонки, Олимпиада, мужчины, марафон: когда начало, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в соревнованиях лыжников в масс-старте на 50 км свободным стилем. Начало запланировано на 9:00 мск.

В прямом эфире марафон покажет телеканал «Россия 1».

Состав сборной России на марафон: Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Денис Спицов.

Александр Большунов на Играх в Пекине завоевал две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. На счету Дениса Спицова золото в эстафете и серебро в скиатлоне. Предстоящий марафон будет последней мужской лыжной гонкой на Олимпиаде в Пекине.

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