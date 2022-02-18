Кершоу: Вальнес забил гвоздь в крышку гроба, а Клебо сделал из Терентьева и Мяки неумех

Чемпион мира 2011 года канадец Девон Кершоу высказался о противостоянии сборных Норвегии, России и Финляндии в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине.

Победу одержали Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо, вторыми стали Ийво Нисканен и Йони Мяки, третьими – россияне Александр Большунов и Александр Терентьев.



«Вальнес — молодой парень, находившийся под давлением и показавший две посредственные гонки на Олимпиаде. В личном спринте он отстал от соперников в полуфинале, в разделке классикой был 15-м с отставанием в 2 минуты и 12 секунд, а в эстафету его не поставили. Он выходил на командный спринт с кучей вопросов в голове. Какой же стойкий этот засранец! Он прошёл гонку как суперчемпион, проявлял агрессию весь финал. В решающий момент впереди остались Нисканен и Большунов, которые зверствовали на этой Олимпиаде, но Вальнес не терял самообладания и шёл по своему потенциалу, а у него он второй в мире после Клебо. Это был гвоздь в крышку гроба. Порома и Сир отстали, но не Вальнес. Норвегия должна благодарить этого парня, который вывел команду на победную позицию.



Клебо, таланту поколения, оставалось лишь провести свой привычный тренировочный день. Йоханнес оказался в компании с Терентьевым и Мяки. Да, Терентьев был хорош в одном индивидуальном спринте. Но Клебо сделал из них неумех, пройдя этап как по учебнику. Отличный командный спринт. И я рад за Мяки. В личном спринте он был четвёртым. Люди, не особо следящие за лыжными гонками, считают Йони чистым спринтером. Но это не так, он весьма неплох и в дистанционных гонках. Йони сохранил хладнокровие и здорово выступил в командном спринте, обойдя в конце Терентьева и принеся Финляндии серебро. Очень за него рад, как и за Нисканена.



Что касается России, знаю, что Большунов выдал гонку, заслуживающую большего, чем бронза. Да, он это сделал. Александр вышел диктовать условия игры, хорошо работал. Ему немного не хватило энергии в концовке, но это не имеет значения, потому что он передал эстафету без потери контакта. Большунов сделал то, что должен был, чтобы оставить Терентьеву шанс побороться даже за золото. Хотя было понятно, что этого не случится, когда есть Клебо. Уверен, что Большунов немного разочарован третьим местом. Но Терентьев очень молод, очень талантлив, завоевал здесь бронзу и в личном спринте, и в командном. Для него это отличные Олимпийские игры», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.