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Зимние Олимпийские игры — 2022, Пекин, конькобежный спорт, мужчины, масс-старт: когда начало, где смотреть прямой эфир

Конькобежный спорт, Олимпиада, масс-старт, мужчины: когда начнётся, где смотреть
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Сегодня, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжатся соревнования по конькобежному спорту. Будут разыграны медали в мужском масс-старте. Полуфинал начнётся в 10:00 мск, финал — в 11:30.

В прямом эфире соревнования по конькобежному спорту можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Медальный зачёт возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 15 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (10-7-5). На третьей позиции располагаются США (8-8-5). Сборная России завоевала 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей и занимает девятое место. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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