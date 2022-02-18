Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Кершоу: статистика Большунова взрывает мозг, у него самая безумная серия в истории

Кершоу: статистика Большунова взрывает мозг, у него самая безумная серия в истории
Комментарии

Чемпион мира 2011 года в командном спринте канадец Девон Кершоу высказался о медальной серии российского лыжника Александра Большунова на Олимпийских играх.

25-летний Большунов выступает на второй Олимпиаде. Перед марафоном на Играх в Пекине в активе Александра восемь олимпийских медалей (два золота, четыре серебра и две бронзы).

«Статистика Большунова взрывает мозг. Восемь стартов на Олимпийских играх — восемь медалей. Да-да, это не ошибка. Большунов ни разу не уходил без подиума в гонках, в которых принимал участие. И эта серия сохраняется по сей день. Это самая дикая, самая безумная серия в истории. А ведь он ещё молод. Статистика показывает, насколько стабильно хорош Александр», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

«Я ничего не мог. Слёзы на глаза наворачивались». Чемпионское интервью с Большуновым «Я ничего не мог. Слёзы на глаза наворачивались». Чемпионское интервью с Большуновым
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022