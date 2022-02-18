Кершоу: Крюгер способен повторить магию в марафоне

Чемпион мира 2011 года канадец Девон Кершоу поделился ожиданиями от формы норвежского лыжника Симена Хегстада Крюгера в марафоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«С большим нетерпением жду марафона. Очень интересно посмотреть на то, в какой форме Крюгер. Какая удивительная история. Симен — монстр, он лучший в норвежской команде на высокогорье, всё время был лучшим. Ему не повезло с ковидом, но он здесь. Посмотрим его в деле. Он провёл целую неделю в Китае. Лучшая гонка в истории была в 2018 году, когда Крюгер упал, откатился в самый конец, на 30 секунд отстав от группы, но вернулся и победил. Может ли повториться магия? Несомненно, Крюгер на это способен», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Мужской лыжный марафон состоится завтра, 19 февраля, начало запланировано на 9:00 мск.

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