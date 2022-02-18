Крянин: Большунов в марафоне на 50 км будет бороться только за золото — другого не дано
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Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин поделился ожиданиями от выступления российских лыжников в марафоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Все четверо наших лыжников выйдут на марафон с мыслью бороться за первое место: за страну, себя, команду и болельщиков. Победит тот, кто соберётся психологически и выложится на максимум. Саша Большунов будет бороться только за золото — другого не дано. Но шансы есть у всех ребят», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Мужской лыжный марафон состоится завтра, 19 февраля, начало запланировано на 9:00 мск.
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