Морилов уверен, что российские лыжники помогут Большунову в марафоне на 50 км на ОИ-2022

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в командном спринте Николай Морилов предположил, что российские лыжники Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Денис Спицов помогут своему партнёру по команде Александру Большунову победить в марафоне на Играх в Пекине (Китай).
«В марафоне от наших ребят ожидаю золота. Главный фаворит, конечно же, Александр Большунов. Надеюсь, ребята смогут удержаться во главе группы, а самое главное — сработает командная тактика. Бывает, что командное взаимодействие играет очень важную роль. Лыжи — это индивидуальная дисциплина, но мы видим, что у сборной появились свои тактические наработки. Уверен, Саше команда обязательно поможет. Однако каждый из наших ребят будет бороться за медаль. Я бы пожелал им занять весь пьедестал. У нас невероятная команда, которая уже выигрывала эстафету на этих Олимпийских играх», — сказал Морилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Мужской лыжный марафон состоится завтра, 19 февраля, начало запланировано на 9:00 мск.
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