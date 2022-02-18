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Панжинский рассказал, почему у него нет уверенности в победе Большунова в гонке на 50 км

Панжинский рассказал, почему у него нет уверенности в победе Большунова в гонке на 50 км
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Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский поделился ожиданиями от марафона на Олимпиаде-2022 в Пекине. Гонка состоится завтра, 19 февраля.

«Нет уверенности в успехе Большунова в марафоне на 50 км на Олимпиаде. Последняя гонка заставила усомниться в том, насколько он свеж и остались ли у него вообще силы. Тяжёлая олимпийская программа подутомила его. Но не Большуновым единым. Денис Спицов прекрасно выступает на Олимпиаде, поэтому и от него ждём — как минимум — призового места. Артём Мальцев, в свою очередь, без медали пока, поэтому он явно не хочет уезжать с пустыми руками. Но самая главная интрига — станет ли Большунов «королём лыж», потому что это звание даётся победителю 30 км и 50 км на одном соревновании. Всего в истории таких людей четверо, причём только один стал «королём» на Олимпиаде. Саша имеет все шансы стать вторым», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

«Я ничего не мог. Слёзы на глаза наворачивались». Чемпионское интервью с Большуновым «Я ничего не мог. Слёзы на глаза наворачивались». Чемпионское интервью с Большуновым
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