Роднина отреагировала на представление Валиевой к государственной награде

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что 15-летняя фигуристка Камила Валиева будет представлена к государственной награде. Вчера, 17 февраля, Валиева заняла четвёртое место в личном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Также она завоевала золото в командном турнире.



«Валиева будет представлена к государственной награде? Думаю, у нас все олимпийские чемпионы будут представлены к правительственным наградам. как и призёры. Обычно после Олимпиады всегда так бывает. Есть список людей, в который входят спортсмены, тренеры, руководящий состав и обслуживающий персонал. Ничего удивительного в том, что Валиева получит государственную награду — нет», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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