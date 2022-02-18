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«Есть вещи пострашнее фигурного катания». Козловский — о соревнованиях по биг-эйру на ОИ

«Есть вещи пострашнее фигурного катания». Козловский — о соревнованиях по биг-эйру на ОИ
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Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, поделился впечатлениями о жизни в Олимпийской деревне Игр-2022 в Пекине.

«Пузырь» условный. У нас есть большие пространства, куда мы можем ходить. Мы можем посещать турниры, соревнования. У нас в Олимпийской деревне прекрасные замечательные условия, поэтому какого-то давления со стороны ковидных ограничений мы не чувствуем. Единственное, с каждым днём усиливающееся ощущение, что пора возвращаться домой. И хочется уже увидеть родных, поспать в собственной кровати, хоть дома она и не регулируется так интересно, как здесь, но тем не менее.

Здесь на Олимпиаде есть такой классный момент, что можно посетить другие виды спорта, отключиться, перезагрузиться. Мы, например, ходили на биг-эйр. И могу сказать, что есть, конечно, вещи пострашнее фигурного катания», — приводит слова Козловского пресс-служба ФФККР.

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