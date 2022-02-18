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Клебо — о марафоне на ОИ: планирую не отстать, пока не увижу смерть с косой, и ещё немного

Клебо — о марафоне на ОИ: планирую не отстать, пока не увижу смерть с косой, и ещё немного
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Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился ожиданиями от марафона, который пройдёт завтра, 19 февраля, на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Думаю, что у Холунда точно есть небольшой план, завтра он начнёт тактическую игру.

Что касается меня, я тоже поставил цель – держаться как можно дольше. Я попробую не отставать от лидеров до тех пор, пока не увижу смерть с косой, и ещё немного после этого. А так, посмотрим.

Конёк — это не то, что подходит мне лучше всего остального, не буду лукавить. Но я выйду и покажу максимум, продержусь так долго, как смогу, и даже дольше. Посмотрим, на сколько меня хватит», — приводит слова Клебо TV2.

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