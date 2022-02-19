Холунд — о марафоне в Пекине: мы увидим спортсменов, падающих в обморок в конце дистанции
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Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд поделился ожиданиями от марафона, который пройдёт завтра, 19 февраля, на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Это будет один из самых тяжёлых марафонов за всю историю. Думаю, мы увидим спортсменов, падающих в обморок в конце дистанции. Я был бы рад, если увижу 10 человек, сражающихся за победу на финише.
На самом деле, у меня нет плана избавиться от Клебо. Он уже не только спринтер, и он показал это на 15 километрах классикой, где поднялся на подиум на одной из самых тяжёлых трасс. Мне кажется, что он может держаться сколь угодно долго в гонке», — приводит слова Холунда TV2.
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