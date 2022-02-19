Тренер сборной Норвегии поделился мнением о шансах Холунда в олимпийском лыжном марафоне

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум поделился ожиданиями от марафона, который пройдёт завтра, 19 февраля, на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Думаю, сейчас пелотон будет следить за Хансом Кристером Холундом внимательнее, чем на чемпионате мира в Зеефельде. Тогда он на самом деле проводил плохой сезон, всё хорошее началось лишь с марафона. Поэтому тогда ему позволили убежать. Мне кажется, сейчас все среагируют раньше, если он попытается убежать.
Трасса не располагает к массовому спурту, лыжники будут бороться небольшими группами. Если Холунд хочет повторить то же самое, что и пару лет назал, то у него должны быть хорошо подготовленные лыжи и много-много удачи. У него, конечно же, есть цели сделать эту гонку тяжёлой для всех, потому что ему это на руку», — приводит слова Носсума TV2.
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