Нортуг: Клебо по силам выиграть марафон на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Петтер Нортуг оценил шансы своего соотечественника Йоханнеса Клебо на победу в марафоне на Олимпиаде в Пекине (Китай).
«Восстановление и все эти дни перед стартом были невероятно важны. Это будет долгая и тяжелая гонка, по сложной трассе, на высоте. Клебо достаточно хорош, чтобы взять золото в марафоне. Если он в хорошей форме, то может выиграть 50 км. Спринт и командный спринт он провёл очень солидно. В эстафете он провел очень хороший этап, попытавшись приблизиться к Устюгову. Это показывает, что он в хорошей форме», — приводит слова Нортуга TV2.
Масс-старт на дистанции 50 км свободным стилем закроет соревновательную программу у мужчин-лыжников на нынешней Олимпиаде. Марафонская гонка пройдёт в субботу, 19 февраля и начнётся в 9 часов утра по московскому времени.
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