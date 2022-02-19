Новозеландский фристайлист Нико Портеус выиграл золото Олимпиады-2022 в хафпайпе
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Новозеландский фристайлист Нико Портеус выиграл золото зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в хафпайпе. Серебряным призёром стал американец Дэвид Уайз. Бронза досталась его соотечественнику Алексу Феррейре.
Фристайл. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Мужчины. Хафпайп
1. Нико Портеус (Новая Зеландия) — 93,00.
2. Дэвид Уайз (США) — 90,75.
3. Алекс Феррейра (США) — 86,75.
Российские спортсмены в финале не выступали. Сборная Новой Зеландии завоевала вторую золотую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине. В медальном зачёте лидирует Норвегия (15 золотых, 8 серебряных, 11 бронзовых медалей).
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Олимпиада 2022. Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
19 февраля 2022, суббота. 04:30 МСК
Окончено
1
Нико Портеус
Новая Зеландия
93.00
2
Дэвид Уайз
США
90.75
3
Алекс Феррейра
США
86.75
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