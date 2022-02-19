Новозеландский фристайлист Нико Портеус выиграл золото Олимпиады-2022 в хафпайпе

Новозеландский фристайлист Нико Портеус выиграл золото зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в хафпайпе. Серебряным призёром стал американец Дэвид Уайз. Бронза досталась его соотечественнику Алексу Феррейре.

Фристайл. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Мужчины. Хафпайп

1. Нико Портеус (Новая Зеландия) — 93,00.

2. Дэвид Уайз (США) — 90,75.

3. Алекс Феррейра (США) — 86,75.

Российские спортсмены в финале не выступали. Сборная Новой Зеландии завоевала вторую золотую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине. В медальном зачёте лидирует Норвегия (15 золотых, 8 серебряных, 11 бронзовых медалей).

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