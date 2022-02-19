За минувшие сутки на Играх в Пекине случаев заражения коронавирусом не выявили

За последние сутки на зимней Олимпиаде в Пекине не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией: ни в аэропорту, ни в олимпийском «пузыре».



В пятницу, 18 февраля, в Пекин (Китай) прибыли 18 человек, связанных с проведением зимней Олимпиады, все они являются заинтересованными лицами. В ходе тестирования на коронавирус в аэропорту не выявили ни одного случая заражения, сообщает официальный сайт Олимпийских игр в Пекине.



По итогам тестирования в олимпийском «пузыре», где за сутки было сделано 67 387 тестов, также не обнаружили ни одного подтверждённого положительного случая.



Ранее ситуацию с коронавирусом на Олимпиаде прокомментировал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. По его словам, приехать на Игры, но пропустить Олимпиаду из-за обусловленного коронавирусом карантина — худшее, что может случиться со спортсменом.



Зимние Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и завершатся 20 февраля. Всего на них разыгрывается 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

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