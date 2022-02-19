Четвёрка Ростислава Гайтюкевича — четвёртая после первой попытки у бобслеистов на ОИ-2022

На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоялась первая попытка в соревнованиях по бобслею в четвёрках. Лидерство захватили немцы Йоханнес Лохнер, Флориан Бауэр, Кристофер Вебер, Кристиан Расп. Россияне Ростислав Гайтюкевич, Михаил Мордасов, Павел Травкин, Алексей Лаптев идут четвёртыми.

Бобслей. Олимпийские игры. Пекин. Мужчины. Четвёрки. Первая попытка

1. Йоханнес Лохнер / Флориан Бауэр / Кристофер Вебер / Кристиан Расп (Германия) — 58,13.

2. Франческо Фридрих / Торстен Маргис / Канди Бауэр / Александер Шюллер (Германия) +0,16.

3. Джастин Криппс / Райан Соммер / Кэм Стоунс / Бен Кокуэлл (Канада) +0,25.

4. Ростислав Гайтюкевич / Михаил Мордасов / Павел Травкин / Алексей Лаптев (Россия) +0,41...

9. Максим Андрианов / Алексей Зайцев / Владислав Жаровцев / Дмитрий Лопин (Россия) +0,69.

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