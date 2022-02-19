Экипаж Ростислава Гайтюкевича — седьмой после второй попытки у бобслеистов на Олимпиаде

На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоялась вторая попытка в соревнованиях по бобслею в четвёрках. Лидерами стали немцы Франческо Фридрих, Торстен Маргис, Канди Бауэр, Александер Шюллер. Россияне Ростислав Гайтюкевич, Михаил Мордасов, Павел Травкин, Алексей Лаптев опустились с четвёртого на седьмое место.
Бобслей. Олимпийские игры. Пекин. Мужчины. Четвёрки. Первая попытка
1. Франческо Фридрих / Торстен Маргис / Канди Бауэр / Александер Шюллер (Германия) — 1.57,00.
2. Йоханнес Лохнер / Флориан Бауэр / Кристофер Вебер / Кристиан Расп (Германия) +0,03.
3. Джастин Криппс / Райан Соммер / Кэм Стоунс / Бен Кокуэлл (Канада) +0,38...
7. Ростислав Гайтюкевич / Михаил Мордасов / Павел Травкин / Алексей Лаптев (Россия) +0,78.
8. Максим Андрианов / Алексей Зайцев / Владислав Жаровцев / Дмитрий Лопин (Россия) +1,12.
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