Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова обратилась к хейтерам.



«Это вам посвящается, яркие представители интернет-фауны: тролли и хейтеры!



У себя в микроблогах я вас почти вытравила. Но на различных популярных сайтах, включая этот, вы ещё себя чувствуете как камчатский медведь в заповеднике — уверенными в собственном праве и без опаски.



Мне, видимо, повезло, в реальной жизни мне не встречались люди, которые хейтят. Поэтому смотрю на таких в интернете — как в зоопарк с экзотическими животными хожу.



Что заставляет анонимных персонажей день за днём упражняться в потоках грубости и желчи? Особенно когда ты никого сама не ругаешь, не обзываешь и ни на кого не нападаешь?» – рассказала Степанова «Чемпионату».