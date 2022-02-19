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Вероника Степанова обратилась к хейтерам

Вероника Степанова обратилась к хейтерам
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Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова обратилась к хейтерам.

«Это вам посвящается, яркие представители интернет-фауны: тролли и хейтеры!

У себя в микроблогах я вас почти вытравила. Но на различных популярных сайтах, включая этот, вы ещё себя чувствуете как камчатский медведь в заповеднике — уверенными в собственном праве и без опаски.

Мне, видимо, повезло, в реальной жизни мне не встречались люди, которые хейтят. Поэтому смотрю на таких в интернете — как в зоопарк с экзотическими животными хожу.

Что заставляет анонимных персонажей день за днём упражняться в потоках грубости и желчи? Особенно когда ты никого сама не ругаешь, не обзываешь и ни на кого не нападаешь?» – рассказала Степанова «Чемпионату».

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