Дмитрий Губерниев отреагировал на сокращение дистанции лыжного марафона на Олимпиаде
Поделиться
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на сокращение дистанции мужского лыжного масс-старта на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Организаторы соревнований из-за неблагоприятных погодных условий сократили марафон с 50 до 30 км.
«30 километров вместо 50! И это уже не марафон. По факту даже 28 побегут, там страшный ветер, есть участки, где не надо толкаться, а есть, где невозможно идти вперёд!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Россию в гонке представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Денис Спицов. Олимпиада завершится 20 февраля.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Комментарии
- 19 февраля 2022
-
10:03
-
10:00
-
09:59
-
09:59
-
09:55
-
09:51
-
09:44
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:21
-
09:11
-
09:05
-
09:00
-
08:58
-
08:40
-
08:29
-
08:27
-
08:18
-
08:04
-
08:00Вероника Степанова обратилась к хейтерам Эксклюзив
-
08:00
-
07:55
-
07:33
-
07:27
-
07:18
-
07:05
-
06:54
-
06:29
-
06:13
-
06:07
-
06:05
-
06:00
-
05:30
-
05:00
Партнерский контент