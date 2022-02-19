Дмитрий Губерниев отреагировал на сокращение дистанции лыжного марафона на Олимпиаде

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на сокращение дистанции мужского лыжного масс-старта на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Организаторы соревнований из-за неблагоприятных погодных условий сократили марафон с 50 до 30 км.

«30 километров вместо 50! И это уже не марафон. По факту даже 28 побегут, там страшный ветер, есть участки, где не надо толкаться, а есть, где невозможно идти вперёд!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Россию в гонке представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Денис Спицов. Олимпиада завершится 20 февраля.

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