Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Дмитрий Губерниев отреагировал на сокращение дистанции лыжного марафона на Олимпиаде

Дмитрий Губерниев отреагировал на сокращение дистанции лыжного марафона на Олимпиаде
Комментарии

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на сокращение дистанции мужского лыжного масс-старта на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Организаторы соревнований из-за неблагоприятных погодных условий сократили марафон с 50 до 30 км.

«30 километров вместо 50! И это уже не марафон. По факту даже 28 побегут, там страшный ветер, есть участки, где не надо толкаться, а есть, где невозможно идти вперёд!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Россию в гонке представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Денис Спицов. Олимпиада завершится 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме
Мужской лыжный масс-старт на Олимпиаде в Пекине сокращён до 30 км. Изменено время старта
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022