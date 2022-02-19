Новый игрок ЦСКА, яркий матч Капризова. Главное к утру

ЦСКА объявил о новом игроке, российский нападающий Кирилл Капризов провёл яркий матч, защитник сборной Швеции раскритиковал судей после матча со сборной России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Хорхе Карраскаль стал игроком ЦСКА.

2. Гол и передача Капризова не помогли «Миннесоте» обыграть «Флориду».

3. Защитник сборной Швеции жёстко раскритиковал судей после поражения в полуфинале с Россией.

4. Мужской лыжный масс-старт на Олимпиаде в Пекине сокращён до 30 км. Изменено время старта.

5. Россиянин Роман Сафиуллин сенсационно обыграл Стефаноса Циципаса на турнире в Марселе.

6. Издание Aftonbladet рассказало о странном обряде сборной России перед матчем со Швецией.

7. Клебо — о марафоне на ОИ: планирую не отстать, пока не увижу смерть с косой, и ещё немного.

8. Нортуг: Клебо по силам выиграть марафон на Олимпиаде.

9. Грицюк забивал решающий буллит, сборная России радовалась выходу в финал. Лучшие фото c ОИ.

10. Капризов встал в один ряд с Селянне и Овечкиным.