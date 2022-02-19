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«Что за шутка!» Британский лыжник раскритиковал решение сократить дистанцию марафона на ОИ

«Что за шутка!» Британский лыжник раскритиковал решение сократить дистанцию марафона на ОИ
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Британский лыжник Эндрю Масгрейв критически высказался о решении организаторов сократить дистанцию мужского марафона на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) с 50 до 30 км.

«FIS только что сократила олимпийские 50 км до 28, потому что сегодня немного холодно и ветрено. Как-то не заметно, чтобы от этого потеплело или ветер утих. Что за (нецензурное выражение) шутка!» — написал Масгрейв в своём «твиттере».

Решение о сокращении дистанции было вызвано неблагоприятными погодными условиями.

Также организаторы перенесли начало соревнований на 10:00 мск, изначально лыжники должны были выйти на старт в 9:00.

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