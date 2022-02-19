Петтер Нортуг: Клебо больше всех доволен решением сократить дистанцию марафона на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг высказался о решении организаторов сократить дистанцию мужского марафона на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) с 50 до 30 км.
«Наверное, больше всего этим решением разочарованы такие лыжники, как Большунов, Крюгер, Холунд и Спицов. На самом деле, вся российская команда. А в норвежской сборной больше всего доволен Йоханнес. У нас есть один человек, который рад этому, возможно, трое других этого не хотят.
Мы получим совершенно другой тип гонки. На 50-километровой дистанции на такой высоте последние 10 км дались бы совсем по-другому. Есть много тех, кто это понимает. Мы бы могли наблюдать за невероятной телевизионной картинкой, где люди чуть бы не падали в обморок. Я с нетерпением ждал этого момента», — приводит слова Нортуга TV2.
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- 19 февраля 2022
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