Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе ответила на вопрос о звании короля лыж для Александра Большунова. Это неофициальный титул в лыжных гонках, который присваивается за победы на дистанциях 30 км и 50 км. Большунов ранее выиграл гонку на 30 км на Олимпиаде в Пекине и сегодня участвует в масс-старте, однако дистанция была сокращена с 50 до 30 км.

«Звание короля лыж у Большунова? Давайте не будем об этом вообще думать и говорить. Пускай он бежит и ни о чём не думает», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Александр Большунов на Играх в Пекине завоевал две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.