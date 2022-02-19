«Многие команды, кроме норвежцев, недовольны». Вяльбе — о сокращении марафона в Пекине

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе поделилась мнением о сокращении и переносе марафона на Олимпийских играх в Пекине (Китай), а также рассказала о реакции на это членов национальной команды.

«Честно скажу, ребята не очень довольны. Я знаю, что и другие команды, кроме норвежской, тоже недовольны. Но ситуация реально сложная. Там вообще невозможно. В некоторых местах даже не задувает, а на фотографиях поваленные деревья на трассе. Сейчас они опасаются. Наверное, людей будут ставить возле деревьев. Ситуация достаточно сложная.

Мы думаем, что просто надо было на завтра переносить, на раннее утро. Мы часто проводим оба марафона в один день. На чемпионатах России всё время раньше так проводили. В целом-то ничего сложного нет. Но в любом случае это всё для всех одинаково, поэтому нужно бороться, несмотря ни на что», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.