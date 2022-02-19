Российский конькобежец Алдошкин вышел в финал масс-старта на ОИ. Захаров — нет

Российский конькобежец Даниил Алдошкин вышел в финал мужского масс-старта на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Алдошкин выступал в первом полуфинале и квалифицировался в решающий заезд, заняв пятое место среди 15 конькобежцев. Он показал результат 7.56,83 секунды.

Другой россиянин Руслан Захаров не сумел финишировать во втором полуфинале, упав на шестом круге дистанции. Таким образом, Захаров не смог побороться за путёвку в финал.

Отметим, что в финал масс-старта у конькобежцев квалифицируется по 8 спортсменов из двух заездов.

Финальный заезд в этой дисциплине у мужчин состоится сегодня, 19 февраля, в 11:30 по московскому времени.

В 10:45 мск в этом же виде программы стартуют полуфиналы у женщин.