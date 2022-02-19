Татьяна Тотьмянина — Камиле Валиевой: держись, малышка

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина обратилась к 15-летней Камиле Валиевой, которая осталась без медали в личном турнире на Играх в Пекине. Спортсменка лидировала после короткой программы, но в итоге заняла четвёртое место.

«Держись, малышка», — написала Тотьмянина в своём «инстаграме», добавив эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Татьяны Тотьмяниной

Золото в женском одиночном катании выиграла россиянка Анна Щербакова. Серебряным призёром Олимпиады стала её соотечественница Александра Трусова. Бронза досталась японке Каори Сакамото. Ранее Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде-2022.

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