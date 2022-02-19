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Большунов лидирует после половины дистанции марафона на ОИ, Клебо отстаёт на 15 секунд

Большунов лидирует после половины дистанции марафона на ОИ, Клебо отстаёт на 15 секунд
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В Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 лыжники преодолели половину дистанции в рамках марафона. Россиянин Александр Большунов лидирует в гонке, ещё один фаворит норвежец Йоханнес Клебо отстаёт на 15 секунд.

Олимпийские игры – 2022. Лыжные гонки. Марафон, 30 км. Мужчины.
Отсечка 14,2 км.

1. Александр Большунов (Россия) — 36.16,8
2. Иван Якимушкин (Россия) — отставание +2,9 секунды
3. Клеман Парисс (Франция) +3,4
4. Артём Мальцев (Россия) +3,8
14. Йоханнес Клебо (Норвегия) +15,1.

Напомним, перед стартом гонки организаторами было принято решение сократить дистанцию с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий.

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Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Мужчины. 28,4 км. Свободный стиль. Масс-старт
19 февраля 2022, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Россия
1:11:32.7
2
Иван Якимушкин
Россия
+5.5
3
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+7.0
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