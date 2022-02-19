Большунов лидирует после половины дистанции марафона на ОИ, Клебо отстаёт на 15 секунд

В Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 лыжники преодолели половину дистанции в рамках марафона. Россиянин Александр Большунов лидирует в гонке, ещё один фаворит норвежец Йоханнес Клебо отстаёт на 15 секунд.

Олимпийские игры – 2022. Лыжные гонки. Марафон, 30 км. Мужчины.

Отсечка 14,2 км.

1. Александр Большунов (Россия) — 36.16,8

2. Иван Якимушкин (Россия) — отставание +2,9 секунды

3. Клеман Парисс (Франция) +3,4

4. Артём Мальцев (Россия) +3,8

14. Йоханнес Клебо (Норвегия) +15,1.

Напомним, перед стартом гонки организаторами было принято решение сократить дистанцию с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий.

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