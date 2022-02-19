Сборная Норвегии объявила имя знаменосца на закрытии Олимпийских игр — 2022 в Пекине

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд станет знаменосцем сборной Норвегии на закрытии Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). На Играх-2022 спортсменка завоевала золотые медали в смешанной эстафете, в спринте и в гонке преследования, а также бронзовые награды в индивидуальной гонке и в масс-старте.
«Я была одновременно удивлена, счастлива и горда, когда глава НОК отвёл меня в сторону после масс-старта и спросил, не хочу ли я быть знаменосцем на церемонии закрытия. Для меня большая честь нести норвежский флаг во главе норвежской команды после невероятной Олимпиады для Норвегии. Игры в Пекине были для меня мечтой, и то, что я буду знаменосцем – отличный момент для меня лично», — приводит слова Рёйселанд NRK.
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- 19 февраля 2022
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