Анна Щербакова рассказала о самых счастливых мгновениях на Олимпиаде

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о самых приятных моментах в выступлении на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Спортсменка в «Инстаграме» опубликовала фрагменты из своего проката.
«Самые счастливые мгновения — первые секунды после завершения проката, когда удалось сделать всё задуманное. Эти ощущения не описать словами и ничем не заменить», — написала Щербакова.
Анна выиграла золото в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Серебряным призёром стала её соотечественница Александра Трусова. Бронза досталась японке Каори Сакамото. Россиянка Камила Валиева заняла четвёртое место.
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