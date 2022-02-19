Обе российские конькобежки не прошли в финал масс-старта на Олимпийских играх
Поделиться
Российские конькобежки Елизавета Голубева и Елена Сохрякова не вышли в финал женского масс-старта на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Голубева выступала в первом полуфинале и не квалифицировалась в решающий заезд, заняв девятое место среди 14 спортсменок.
Другая россиянка Елена Сохрякова во втором полуфинале стала лишь десятой, также не отобравшись в финал.
Отметим, что в финал масс-старта у конькобежцев квалифицируется по 8 спортсменов из двух заездов.
Финальный заезд в этой дисциплине у женщин состоится сегодня, 19 февраля, в 12:00 по московскому времени.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Комментарии
- 19 февраля 2022
-
11:36
-
11:35
-
11:34
-
11:31
-
11:31
-
11:29
-
11:28
-
11:25
-
11:23
-
11:22
-
11:21
-
11:17
-
11:14
-
11:12
-
11:04
-
11:04
-
10:55
-
10:54
-
10:45
-
10:43
-
10:40
-
10:39
-
10:31
-
10:28
-
10:22
-
10:22
-
10:21
-
10:16
-
10:06
-
10:03
-
10:00
-
09:59
-
09:59
-
09:55
-
09:51
Партнерский контент