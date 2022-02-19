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Обе российские конькобежки не прошли в финал масс-старта на Олимпийских играх

Обе российские конькобежки не прошли в финал масс-старта на Олимпийских играх
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Российские конькобежки Елизавета Голубева и Елена Сохрякова не вышли в финал женского масс-старта на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Голубева выступала в первом полуфинале и не квалифицировалась в решающий заезд, заняв девятое место среди 14 спортсменок.

Другая россиянка Елена Сохрякова во втором полуфинале стала лишь десятой, также не отобравшись в финал.

Отметим, что в финал масс-старта у конькобежцев квалифицируется по 8 спортсменов из двух заездов.

Финальный заезд в этой дисциплине у женщин состоится сегодня, 19 февраля, в 12:00 по московскому времени.

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