Елена Вяльбе — о масс-старте: господи, я сейчас такая счастливая! Клебо пускай не бегает

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе эмоционально отреагировала на результаты масс-старта на Олимпиаде в Пекине. Александр Большунов завоевал золото, Иван Якимушкин — серебро. Норвежец Йоханнес Клебо сошёл с гонки.
«Господи, я сейчас такая счастливая! Ещё Ванька Якимушкин второй пришёл. Не было переживаний насчёт того, что они бежать не хотели. Клебо пускай не бегает. Ребята настраивались на «полтинник», хотели бежать. В итоге получилась такая кульминация. Но от этого нам не стало хуже. Можно ли было пробежать 50 км? Конечно. Сейчас погода хорошая. Решение приняли слишком рано», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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