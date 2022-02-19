Александр Большунов стал самым успешным лыжником Олимпийских игр в Пекине

Россиянин Александр Большунов стал самым успешным лыжником на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Большунов завоевал на Играх-2022 три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также Александр стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте.

Напомним, перед стартом гонки организаторами было принято решение сократить дистанцию марафона с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий.

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