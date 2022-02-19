Большунов три раза поцеловал снег после победы в 30-километровом масс-старте на ОИ-2022
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Российский лыжник Александр Большунов три раза поцеловал снег после финиша победного для него 30-километрового масс-старта свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Примечательно, что это золото стало для Александра третьим на текущих Играх.
После своеобразного ритуала Большунов пошёл обниматься с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.
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